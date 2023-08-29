近來天氣忽晴忽雨，看天洗衣是許多人的生活通點。LG免曬衣乾衣機全新升級版，從9公斤升級成10公斤，大幅增加1公斤的容量能容納更多衣物與織品，搭配洗衣機洗乾堆疊，下洗衣、上乾衣，搞定洗衣問題。
台灣LG電子董事長鄭淵寬表示：「LG觀察到民眾因不同天氣造成的曬衣困擾，加之小宅化趨勢，推出LG免曬衣乾衣機全新升級版，體積相同、容量增大，並持續以智能又便利的家電產品，滿足更多消費者需求，落實LG智享生活目標。」
2022年LG免曬衣乾衣機台灣年銷量相較去年成長77%，10公斤升級版搭載LG獨家技術Dual Heat Pump 溫和除濕式乾衣，減少細菌及塵螨等居家過敏原，避免戶外曬衣二度沾染過敏原，更搭載「雙迴轉變頻壓縮機」，節能省電，以標準行程計算，乾衣一次平均只需3至4元。
此外，LG免曬衣乾衣機可同步連線LG ThinQ APP，隨時都能以手機查看，洗衣結束後馬上乾衣，還能監控能源使用。
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