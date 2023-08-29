苗栗縣府為推動客語生活化，今年持續辦理廣場舞比賽，縣長鍾東錦等人29日宣布啟動活動，並公布即日起開始報名到10月18日截止，11月18、19日比賽，總獎金高達40萬元，「歡迎大人細子組隊參賽共下來跳舞」。

縣長鍾東錦與議長李文斌、議員孫素娥、曾美露、許櫻萍、徐筱菁、楊明燁、余文忠秘書、大湖鄉長黃惠琴、公館鄉長何在鑫、造橋鄉長徐連斌及文觀局長林彥甫等人共同啟動活動。

鍾東錦表示，苗栗縣是客家大縣，推動客語「盡認真、盡煞猛」，縣府2017至2022年度推動客語為通行語計畫執行成效亮眼，屢獲客委會肯定，不但蟬連5年優等佳績全國第1，今年總得獎數也蟬聯全國之冠。

苗栗縣政府為推動客語為通行語計畫，客語文化深入社區及向下紮根，苗栗縣全國首創客家藝文嘉年華廣場舞比賽，今年已經邁入第5年，希望經由「廣場舞」比賽，激發更多創意與活力，活動分為幼兒園組、學生組及社會組，期望客語文化向下扎根，讓大小朋友們透過舞蹈音樂輕鬆自然的方式，接觸客家、學習客語，營造客語生活環境。

今天公布活動內容、參賽辦法及獎項，並指定由林思伶作詞、江雯作曲的「行自家个路」、「禾埕練舞功」、「小兵立大功」3首為廣場舞歌曲，邀請華昇、龍宣亘、林庭瑄、劉丞熹及羅欲誠現場演唱，並由2022年獲得社會組第1名的快樂媚力舞蹈團示範表演，愉悅的歌聲及活力十足的舞蹈，展現出苗栗客家力。

文化觀光局長林彥甫指出，今年客家藝文嘉年華-廣場舞比賽11月18、19日在縣府第1辦公大樓前廣場舉行，活動皆從傍晚開始，11月18日17時舉辦幼兒園組比賽，縣內各幼兒園學生皆可報名參加，19時為學生組比賽，縣內國小、國中、高中、大學在學學生皆可參賽，各以10隊為限，各選出第1名、第2名、第3名、優勝及佳作等10個獎項得主。

19日17時舉辦社會組比賽，由縣內各級機關、立案社區、社團組隊參賽，以20隊為限，選出第1名、第2名、第3名、優勝及佳作等20個獎項得主，總獎金高達40萬元。

報名時間自8月29日起至10月18日止，名額有限，額滿為止，有興趣的團體請以GOOGLE表單報名，報名相關簡章請至文化觀光局網站或「112年客家藝文嘉年華-廣場舞比賽」Facebook粉絲專頁搜尋，或洽詢文化觀光局037-352961轉313、執行單位-樂憩國際整合行銷有限公司037-467648。