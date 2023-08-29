政府專注推廣電子化、數位化業務的同時，卻疏於防範資安威脅，導致個資外洩及駭客攻擊事件頻傳，民眾黨立法院黨團今（29）日召開記者會，呼籲政府評估AI和區塊鏈等技術導入政務的可行性，同時為保障個資安全，應盡速修正《電子簽章法》、《個資法》和《資通安全法》，期盼強化網路基礎建設，預防網路攻擊。

立委吳欣盈指出，數位政府應建立在資通訊安全基礎上，防範網路攻擊與個資外洩，目前台灣已完成個資獨立監管機關的立法，呼籲盡快推動第二階段《個資法》修正，納入歐盟GDPR以人為本的精神，強化個人資料的保護，與國際接軌標準，強化資通安全保障，讓數位政府成為可能。

吳欣盈表示，電子簽章技術日漸成熟，然而台灣的《電子簽章法》已超過20年未修訂，無法滿足現今的使用需求，儘管數發部已提出草案，但仍有所不足，呼籲行政院應建立分級制度，降低法律糾紛與風險，完善《電子簽章法》。

吳欣盈指出，美國早在1960年代便開始試行電子投票，至今各州皆已有電子化的投票設備；台灣擁有先進的資通訊技術，民眾黨團也已提出《公民不在籍投票法》草案，呼籲行政院應積極推動不在籍與電子投票，以移轉投票、通訊投票及指定場所投票，做為不在籍投票的開端，保障人民的參政權利。

立委陳琬惠指出，AI幫助政府更好地分析數據、預測未來和做出決策，例如交通方面，AI能預測哪裡會塞車，調整紅綠燈的時間，讓車輛更流暢地行駛；在公共交通方面，AI能提供更精準的運營信息，提高公共交通的便利性和效率。AI還能根據每個人使用公共服務的情況，提供個性化的服務，以客服為例，AI可以透過最適當的用字遣詞服務民眾，提高服務品質。

陳琬惠直言，從交通控制到公共交通，再到健康保險數位醫療，AI技術不僅能讓政府工作更為高效，還能讓民眾享有更好、更個性化的服務，呼籲政府應積極評估AI和區塊鏈等先進技術導入政務的可行性，不僅能讓政府更精準使用有限的資源，更能讓台灣走向更公平、更高效的社會。

立委張其祿表示，政府自2014年以來，中央政府總預算編列資訊經費皆達百億元以上，將數位轉型視為關鍵政策並大力推動，卻疏於防範資安威脅，去年10月內政部戶政司2300萬筆個資被發現於國外網站販售，而民進黨政府高喊「資安即國安」繼續淪為口號，前瞻計畫第3期特別決算審核報告指出，5G專網系統與部分計畫設備未辦理資安驗測，有安全疑慮。台灣身為IT大國，資安基礎建設及相關法制仍未跟上所需；政府花了大筆公帑後，國民的資安權益仍未有效受保障。

張其祿表示，台灣仍飽受駭客攻擊之苦，美國資安公司Fortinet最新報告也指出，台灣每秒就有將近 1.5 萬次駭客攻擊，高居亞太之冠，跟2022年同期比較，一年來大增8成，且2023年上半年亞太地區共偵測到 4120 億次惡意威脅，其中台灣占比約55％。上週微軟也公布，中國政府支持的「亞麻颱風」駭客組織透過公用伺服器已知弱點，鎖定台灣數十個政府機關進行間諜活動，也讓民眾存放在公部門的資訊之安全繼續受到威脅。

張其祿直言，針對資安問題，民眾黨團提出《資通安全法》修法，兼顧「計算機和資料網路」（Information Technology，IT）與「操作和程序控制」（Operational Technology，OT）兩部分，確保數位資產安全，強化網路基礎建設。民眾黨團也推動《個資法》修法，參照歐盟《一般資料保護規範》，並提案設立獨立機關監管，目前已開始研議籌備，未來將持續敦促監督。

民眾黨團認為，數位治理是國際發展趨勢，期待政府未來妥善利用這些先進技術，更精準地使用有限資源，提高工作效率並提供更好的公共服務，也呼籲政府重視日益嚴峻的資安威脅，盡速推動相關法規修法，保護國人的個資安全。