民眾黨總統參選人柯文哲25日出席「台灣醫學之父」杜聰明新書發表會時透露，他曾以醫學系第一名拿過杜聰明獎學金，卻遭退休醫師楊斯棓質疑歷屆得獎者名單沒看見柯文哲名字。對此，精神科醫師沈政男直言，台灣社會病的太嚴重。

沈政男今（29）日在臉書提到，柯文哲只是講句領過杜聰明獎學金，竟然有一堆人不相信，還大做文章、胡亂攻擊。沈政男質疑，若要拉抬自己，一個台大權威名醫需要編扯學生時代領過某某獎學金的謊話，尤其是在一個紀念杜聰明的場合？

沈政男提到，上醫醫國是台大醫學院的偉大傳統，「百年以降，有多少台大醫學院畢業生繼承了這個光榮使命？」沈政男說看病、做研究、教學生、當主管，很重要也很不容易，但走出診間，關心社會，甚至投入政治，「不要忘了，正是杜聰明老學長留下的典範」。

沈政男感嘆表示，台灣社會真的病了，比一百年前蔣渭水的時代病得更嚴重了，竟然連脫下名醫白袍，犧牲醫者生涯，勇敢投入政治改革的醫生，也要糟蹋。沈政男認為，柯文哲是除了在二二八犧牲的許強、郭琇琮等老學長以外，在台大醫學院出身的醫生裡，最能夠繼承蔣渭水、杜聰明上醫醫國典範的人。

柯文哲辦公室稍早也PO出杜聰明次子杜祖誠的老婆杜鄭寵兒的聲明，內容寫道「本人杜鄭寵兒（杜祖誠）之妻，確曾親眼所見柯文哲先生前往杜聰明基金會（台北市林森北路67巷57號址），領取獎學金多次，先公杜聰明先生也多次與柯文哲先生見面談話，特此證明。刻意操作、以假亂真、以訛傳訛者，可以休矣。」