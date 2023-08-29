一名有處女情結的男子表示，發現女友第一次不是給他，崩潰直呼「她的下體有前男友的DHA怎麼辦？」但他沒發現他誤把DNA寫成DHA，引發網友爆笑說，「前男友是深海魚嗎？」但也有人勸他別太在意，「能真心長久相處最重要。」

原PO今（29）日於臉書社團《匿名3公社》指出，女友不是處女，讓他遲遲無法釋懷，「我內心沒辦法接受她的洞有前男友的DHA，我該怎麼辦才好？」

眼尖網友發現他將DNA寫成DHA，紛紛大笑「你是不是打錯了什麼」、「不是NBA就好」、「她前男友是魚嗎？」、「DHA很好啊，你的有嗎？」、「前男友魚油吃很多嗎？」、「所以她前男友是深海魚？」、「是都用魚肝油潤滑嗎？」、「你該擔心的是有沒有ADSL」。

也有人認真回應，「是在哈囉？女友不是處女，那你是處男嗎？」、「能是跟你真心長久在一起才是最重要的」、「自己不是處男，憑什麼要求女生得是處女？」、「佔了人家便宜還在那邊嫌，你渣到極致了」。