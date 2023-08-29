安圖斯科技推出一系列創新的解決方案，涵蓋伺服器、工作站和邊緣運算等多個領域；此外，更推出了整合內部自行研發軟體和來自台灣與泰國技術合作夥伴（ISV/IHV）共同開發的運算及資料儲存系統，為客戶提供更高速的運算及儲存資源和更優質的使用體驗。安圖斯科技眾多的解決方案中聚焦Altos aiWorks人工智慧運算平台，以加速人工智慧教育開展與協助研究人員開發為使命，同時，並協助用戶與客戶實現更高效的運算和更智慧的應用。安圖斯科技Altos BrainSphere伺服器與工作站的優勢更是在Altos aiWorks人工智慧運算平台上充分體現，提供來自不同領域或產業的用戶而設計；為教育機構使用，以提升教學效果和學生學習體驗，更為研究人員提供人工智慧相關的技術和工具，以加速研究項目的進行和結果的達成。

安圖斯日前辦的新產品發表會，匯聚了眾多技術合作夥伴，共同展示了針對人工智慧（AI）與高性能運算（HPC）的創新產品與解決方案，包含AI伺服器、工作站與AI運算平台等新品，充分凸顯安圖斯科技將其領先的加速運算技術引入泰國市場的決心，吸引超過130位經銷商夥伴參與。