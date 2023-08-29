總是越吃越餓？問題可能出在選擇錯誤的食物。對此，營養師朱瑞君表示，加工食品的化學成分，易讓神經系統影響大腦，使身體渴望吃進更多此類物質，導致產生食物上癮，所以建議應少吃，包括糕點、包裝零食、人造奶油、泡麵、微波食品、糖果、碳酸飲料、含糖麥片或調味乳等9類食物。

朱瑞君在粉專「營養師朱瑞君的經營者歷程」發文表示，加工食物不但所含身體需要的微量營養素低，還可能添加色素、調味料、人工香料等。她強調，只要成分表上看到越多不知道它外觀長什麼樣的食物、聽不懂的化學成分，就該少吃。

朱瑞君接著說明，這些化學成分停留在身體越長的時間，就會讓神經系統影響大腦，使身體渴求吃進更多此類物質，甚至造成身體新陳代謝變差，令體重直線上升。她並列出易造成食物上癮的9類食物：

1、點心類：批量生產的麵包、蛋糕、點心。

2、零食類：洋芋片、餅乾、包裝零食。

3、抹醬類：人造奶油、各種加工抹醬。

4、即食品：泡麵、即食沖泡飲。

5、微波、冷凍食品：超商便當、微波食品，以及預製好只要加熱的冷藏、冷凍食品。

6、糖果類：各種糖果、硬糖、軟糖。

7、飲品類：碳酸飲料、可樂、汽水、能量飲料。

8、含糖麥片：含糖霜的早餐麥片、玉米片。

9、含糖乳品：含糖的調味乳、調味優格、優酪乳等。

朱瑞君補充，若欲降低食物上癮，可透過攝取大量蔬食飲食，以及身體自我覺察練習，實施2周不碰加工食品，自然就可無痛戒除，甚至回去再吃此類食物，都會不自覺排斥，不妨可以嘗試看看。