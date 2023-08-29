熱帶風暴伊達利亞（Idalia）今天經過古巴西端時持續增強，直撲美國佛羅里達州的墨西哥灣沿岸，預報員預估將出現「威脅生命」的暴潮。

美聯社提到，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布州內46郡進入緊急狀態，涵蓋從墨西哥灣岸到大西洋海岸的佛州北半部。佛州也動員1100名國民兵投入救災和復原工作。

坦帕國際機場（Tampa International Airport）和聖彼得－清水國際機場（St. Pete-Clearwater International Airport）宣布明天關閉；奧蘭多的通勤鐵路運輸系統Sunrail也暫停服務。

迪尚特警告，佛州面臨「嚴重衝擊」，伊達利亞很可能增強為第3級颶風。他說，伊達利亞可能會在30日以颶風形態登陸，當局將採取疏散行動，居民應做好準備。

法新社報導，美國國家颶風中心（US National Hurricane Center）今晚8時（台灣時間29日上午8時）發布的最新消息指出：「佛州部分地區出現威脅生命的暴潮及危險強風的可能性愈來愈大。」

國家颶風中心表示，由於墨西哥灣水域升溫促使風暴加劇，已對佛州墨西哥灣沿岸部分地區發布暴潮和颶風警報。

颶風中心預測，坦帕灣（Tampa Bay）以北將出現最高的暴潮，且「預計淹沒高度在8至12英尺（約2.4至3.66公尺）之間」。坦帕灣是擁有約320萬人口的大都會區。

颶風中心表示，直至30日，洪水都有可能襲擊其他地區，包括佛州的狹長地帶和喬治亞州南部。

古巴當局已對皮那德瑞奧省（Pinar del Rio）、阿特米薩省（Artemisa）及青年島（Isla de la Juventud）發布颶風警報。

古巴當局和官方媒體表示，在風暴來臨前，當地已有數以千計人撤走或逃離。