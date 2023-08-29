勞動部雲嘉南分署安排專業專家學者到企業為員工開課。（勞動部雲嘉南分署提供／廖素慧嘉市傳真）

人口老化、少子化衝擊國內就業人力缺工，嘉義遠東機械集團子公司超前部署，獲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署「中高齡就業輔導團」、「推動職務再設計服務計畫」，為企業量身打造改善職場環境及設備，促進不同世代共融合作，技術傳承，提升工作效能。

雲嘉南分署嘉義就業中心主任劉達源指出，「中高齡就業輔導團」可以免費到企業一對一輔導，協助打造友善中高齡的就業環境，並連結政府資源，而「職務再設計」是幫助身心障礙及中高齡勞工重新規畫工作流程、重新設計工作環境或提供科技輔具等，以增進工作效能，增加產值，每1個案每年最高可補助10萬元。

雲嘉南分署指出，遠東機械集團旗下發得科技工業股份有限公司，跨足汽車、航太、石化工業等專業領域，專業人才需求殷切，目前員工均齡40歲，50至60世代是主要骨幹，公司超前部署，申請這2方案，希望打造青銀共融環境，讓人力及技術不斷層。

該分署安排專家進場，為企業量身打造一系列課程，包括「跨世代觀念溝通課程」、「一對一會談輔導」，促進不同世代交流價值觀及想法，讓職場溝通順暢。

還有改善職場環境及設備，例如新增「數位電子深度卡尺」取代傳統指針式游標卡尺，減輕員工量測深度判讀數據時的視力負擔；購置「無線電鑽起子機」取代內六角板手，降低長時間使用手工具鎖螺絲，因而導致腕部相關累積性肌肉骨骼病變的風險。