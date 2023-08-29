農業部8月21日訂定發布《農業機械設備汰舊換新溫室氣體減量獎勵辦法》，將淘汰燃油型農業機械設備換購電動型農業機械設備之溫室氣體減量效益，以獎勵方式鼓勵農友配合，並結合現行農業機械設備新購補助作業體系辦理，讓農友在淨零排放趨勢下享有實質碳收益，同時有效提升農業部門溫室氣體減碳成效。

為提升農友申請之便利性，該辦法結合現行農糧署農機補助作業模式，以簡政便民之原則鼓勵農友支持國家淨零轉型，農糧署今年度農機補助第3階段申請作業，以「購買電動型優於燃油型、汰舊換新優於純新購」之原則，引導農民參與溫室氣體減量作為，其中新購燃油型農機補助上限為三分之一、新購電動農機補助上限為二分之一，如同時汰舊燃油農機，將可另外再獲得溫室氣體減量獎勵。

農業部表示，推動農機電動化為農業部門淨零排放重要工作之一，該辦法優先針對市面上已存在有電動型之農機具品項進行推動，適用之項目包含中耕管理機、割草機、動力噴霧機、土壤鑽孔機、吹葉機、剪茶機、採茶機、田間搬運機、鍊鋸、抽水機、農地搬運車及自走式噴霧車等12種。農業部衡酌考量不同農業機械設備價金及汰舊所產生之減碳效益，農友淘汰一台達耐用年限之燃油型農業機械設備，可獲得新台幣1,000元至30,000元不等之減碳獎勵，讓配合減碳作為之農友獲得實質碳收益。