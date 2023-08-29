史上最貪公務員、內政部營建署前組長張之明，利用負責審核前瞻計畫向投標廠商陳登來收賄7452萬元，接受廠商招待飲宴、喝花酒、性招待，創下近年公務員收賄金額最高紀錄，檢方起訴後，在法庭上稱他在上海投資哈密瓜事業，有逃亡之虞，但法官彭慶文審理後，裁定讓張之明以850萬元交保，限制出海出境及住居。至於行賄的業者陳登良坦承行賄，法官諭知350萬元交保，限制住居。

北院29日開庭審理，張之明否認犯罪，檢察官稱張與同案被告、供張之明飲宴、性招待的業者江俊昇，一起在上海共同投資哈密瓜事業， 且有尚未查扣的不明現金、犯罪所得，本案涉及前瞻計畫重大政策收賄案，有繼續羈押必要。

但張之明在法庭上否認犯罪，他哽咽地說，他已向營建署辭職，也不會再去營建署上班，所有財產也都被扣押，他已「一無所有」，請求法官讓他交保讓他回家陪年邁的父母親。

起訴指出，陳登來2017年成立多家公司，負責協助地方政府撰寫計畫書，向營建署申請補助，為提高審核過關率，透過張騰龍認識張之明。

張之明自2017年起利用負責前瞻計畫「推動提升道路品質計畫」審議會副召集人身分，協助陳承攬的彰化、雲林、嘉義、南投、屏東、澎湖6縣市共73件的34億元補助案過關。陳再透過張騰龍轉送賄款給張之明。

張之明另於2020、2021年辦理營建署預算538萬元的「市區道路BIM應用推廣案」、409萬元的「市區道路碰撞構圖研究管理計畫」與下屬詹加欣分別接受業者江俊昇、莊惟傑的56次、36次飲宴，包括張接受2次性招待，張、詹席間指導業者撰寫標案文件，協助獲取標案。

總計張之明自2017年9月至今年7月10日，收受陳登來7452萬元，另接受廠商喝花酒及性服務，收受不正利益33萬4235元；張還指示江交付81萬6000元給黃姓情婦，涉貪共7567萬235元，張還另涉洩密罪。