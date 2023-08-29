《遠見雜誌》偕同各縣市政府體育單位、體育相關學者及教育部體育署官員訂出21項指標，評選各縣市運動實力，高市在積極培訓選手、公有場館開放、自行車運動及職業運動隊伍數等項目在六都均名列前茅。打造健康、運動的城市，高雄持續不懈努力。

市長陳其邁就任三年時間，以「緊緊緊」的精神全力衝刺，希望在運動普及、競技成績、全民運動等面向迎頭趕上其他城市，在照顧選手方面，市府提高選手獎補助金、投入運動科學、運動醫療及傷害防護等資源，並於111年啟動運動發展基金、媒合民間資源挹注，希望透過全方位政策落實，逐步完善「選」、「訓」、「賽」、「輔」、「獎」等重要機制，讓選手享有更優質的訓練及運動環境。

自由車是高市府力推的運動項目之一。（圖片來源：高雄市運發局提供）

高雄四季氣候炎熱，打造舒適的運動場所責無旁貸，因此市府積極修繕運動場館，增設風雨球場和照明設備，並積極規劃設置14座運動中心，以改善並充實運動環境，讓市民就近運動，養成日常運動習慣。也因此，高雄市規律運動人口已從109年的34.1%，提升到110年的35.9%，111年更成長到36.3%，為六都排名第二，僅次於臺北市。

全民運動推廣不分年齡族群，本市幅員遼闊，六都第一，運發局善用建置完善綿密的自行車道網，透過運動i台灣經費及輔導民間團體辦理自行車活動，使得本市推展全民自行車運動有成，未來將持續結合各界名人推廣單車運動，促進在地運動觀光。

高雄近幾年成立多支職業球隊。（圖片來源：高雄市運發局提供）

過去3年間，高雄迎來3支屬地主義的職業球隊，包括兩支職業籃球隊T1聯盟的高雄全家海神與P聯盟的高雄17直播鋼鐵人，而台鋼雄鷹棒球隊加盟中華職棒後，亦擇定本市澄清湖棒球場為主場；職業運動百花齊放，創造拓展市民觀賞職業賽事管道及推動運動產業蓬勃發展等雙贏局面。

為優化本市整體運動量能，市府111年度起啟動「高雄市運動發展基金」，藉由豐富運動產業資源，培育及照護運動選手、舉辦賽事、進行職業運動合作、提升運動設施經營管理、開發運動商品價值等多元面向，透過商業合作模式，促成全民運動、競技運動、運動場館與商業的鏈結，進一步帶動運動相關產業蓬勃發展。未來將善用數位科技，提升本市競技實力，也期望全齡運動發展更加智慧化。