颱風蘇拉距離台灣越來越近，氣象局預估明後兩天風雨顯著，不過今（29）日午後對流雲系發展旺盛，南台灣已有劇烈降雨，氣象局針對4縣市發布豪大雨特報，屏東的午後瞬間降雨太強，出現積淹水的災情，大水幾乎要淹過機車輪胎，驚人的情況讓在地居民直呼恐怖。

氣象局今日下午發布豪、大雨特報，由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南台灣降雨顯著，氣象局特別針對屏東縣發布災防告警訊息，屏東、高雄皆被列入豪雨警戒範圍，嘉義縣、台南市則要提防大雨。

臉書粉專《吃喝玩樂》今日下午上一段在屏東市中正路國泰大樓附近拍攝的影片，因為午後的瞬間降雨太過猛烈，出現積淹水的情況，畫面中可見，馬路幾乎變成河流，水深快要超過機車的輪胎，貨車行經時都濺起水花，而大量的水也淹上人行道，有民眾撐傘過馬路時將褲管高高捲起，避免弄濕。

「現在…是颱風嗎？暴雨忽大忽小」，該粉專稍早的貼文呼籲在地民眾外出注意安全，引來許多當地人回應，「大寮區已經下到看不到路了」、「這場雨說下就下，恐怖」、「市區狂風暴雨中」、「蟑螂、老鼠，還有蜈蚣都一直跑出來」、「屏工台糖這突然下很大」、「真的以為是颱風，瞬間暴雨狂風」。

至於今年第9號颱風蘇拉動向如何？氣象局指出，其暴風圈擴大至180公里，強度約有中颱上限，從今晚開始東部陸續有雨，預估31日、9月1日的降雨最劇，特別是東部、恆春半島降雨時間較長，北部、南部、澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，提醒民眾要做好防颱準備。