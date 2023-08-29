出身音樂世家的小提琴家林子安外型帥氣，有「最帥小提琴王子」封號，他曾與張清芳、陳奕迅、蘇打綠、阿妹、江蕙等人合作，7月26日他突發文道歉，坦承介入他人感情，甚至染毒，讓網友全看傻，隔天又表示先前說的並非事實讓外界霧裡看花，近日有民眾上傳他染毒和出軌的道歉影片，對此他曬出報警單強硬回擊稱遭「恐嚇、妨害自由」。

林子安29日刪除過去的律師聲明，並曬出刑事報案單，28日就到警局報案，報案理由是受許姓男子等人妨害自由、恐嚇，林子安表示：「案發後我隨即就請律師陪同前往警局提出恐嚇、妨害自由的報案，並提供一小時多完整錄音和錄影，現已由警方調查中，靜待司法調查。」

根據《記者爆料網》報導，有民眾提供林子安的道歉影片，林子安疑似承認接觸毒品，並餵給女方吃，他為此90度鞠躬道歉。知情人士透露道歉文是林子安前女友要求，而林子安偷吃的對象是鳥總許智超兒子Willy的女朋友。而他曬出報案單後，強調提交了1小時的完整影片，疑似認為網上的爆料影片是移花接木扭曲原意，過去發出的律師聲明似乎也遭到刪除，林子安陷入感情風波後就沒有再更新社群平台，先前創立的YouTube頻道似乎也因此受到影響而決定刪除。

林子安IG全文：

案發後我隨即就請律師陪同前往警局提出恐嚇、妨害自由的報案，並提供一小時多完整錄音和錄影，現已由警方調查中，靜待司法調查。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。