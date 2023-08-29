邵雨薇在《惡女》中飾演女主播。（CATCHPLAY提供）

曾以《幸福路上》奪下第55屆金馬最佳動畫長片並代表台灣角逐奧斯卡的導演宋欣穎，自編自導首部真人電影長片《惡女》今日釋出預告，雙女主之一的影后林美秀顛覆銀幕形象化身辛辣蛇蠍女，而飾演新聞主播的邵雨薇則因父親愛上蛇蠍女也被捲入殺人案件中；被指控殺人的林美秀聲稱沒有殺任何人，更自曝「跟男人第一次見面的時候，就跟他睡，之後他就離不開你」，究竟是什麼原因讓男人都愛這位蛇蠍女？新聞主播邵雨薇是否能夠追查真相水落石出？相當令人好奇。

《惡女》集結愛情糾葛、暗⿊⼈性的深度刻畫，劇情曲折離奇，抽絲剝繭翻轉到最後一刻；首次嘗試飾演冷豔辛辣蛇蠍女的林美秀表示：「挑戰這個角色非常新奇，雖然講話要輕聲細語又溫柔，但眼神與語言表情卻要充滿犀利與挑釁，而外型則是華麗又時尚，至於為什麼她會變成讓男人都愛的蛇蠍女，看了電影就知道了。」首次飾演新聞主播的邵雨薇，在預告中即透露展現大尺度演出，「我在《惡女》中的尺度，大到會讓人臉紅心跳，而這也是我第一次挑戰新聞女主播的角色，開拍前做了很多準備，相信電影中的我一定會顛覆大家的印象。」

今日同步釋出電影海報中的標語「聰明女生，上位守則」也引發影迷好奇，2位女主角之間究竟會有什麼樣的情感糾葛與利益衝突。導演宋欣穎透露：「這是第一次嘗試真人長片，因此想要挑戰完全不一樣的題材，《惡女》以亞洲女性視角出發，希望能帶滿足觀眾的娛樂效果，同時關注人性深處的複雜多面，非常期待能刷新觀眾的觀影體驗。」除了林美秀與邵雨薇，演出陣容亦包含了李天柱、鳳小岳、曾少宗等共同飆戲。

電影《惡女》將於10月27日在台上映。