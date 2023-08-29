「垃圾食物」套餐滿滿的炸物，雖不健康但十分吸引人。（孫英哲攝）

大家都知道吃垃圾食物不健康，偏偏都愛吃！網友日前發現彰化縣鹿港鎮有店家販賣「垃圾食物」，走近才知道是在賣鹹酥雞、雞排等炸物，拍照上傳社群後引發熱議。該店家今天出面表示，因不知道怎麼吸引客人眼球，反正賣的都是垃圾食物，乾脆就這樣命名，結果真吸引了不少客人上門。

網友發文分享，他在鹿港天后宮附近看到一間店家，竟在招牌上寫著「垃圾食物」，他很好奇到底垃圾食物是哪些東西，遂買了1套垃圾食物套餐，裡面有鹹酥雞、雞排、薯條等炸物，果然全部都是垃圾食物，「老闆好誠實！」

該店老闆陳信智指出，只要是喝酒時想吃的東西，經過高溫油炸的，全部都是垃圾食物。他本來是做廚房內場的，做了差不多10年後，自己創業，當時在想招牌的內容時，不曉得怎樣才能吸引客人的眼球，想說反正賣的都是垃圾食物，乾脆就在招牌寫上「垃圾食物」。

「越香越垃圾！」陳信智表示，油炸的東西吃起來較有負擔，比較不好代謝，對身體不好，吃多了也容易胖，但包括在他內，許多人就是抗拒不了炸物的誘惑，還滿多人看到招牌進來的，客人對「垃圾食物」反應還不錯，常有人直接來個200元的「垃圾食物」套餐，還要求胡椒、洋蔥、蒜頭及九層塔多一點，大辣。

民眾說，看到招牌上的「垃圾食物」，反而更有一股衝動想去買來吃，當然知道油炸的食物不健康，但就會想買來吃，這家除鹹酥雞及雞排等炸物好吃外，一定要交代老闆多加洋蔥、蒜頭及九層塔等配菜，胡椒也要撒多一點，並且要大辣，吃起來才過癮。

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