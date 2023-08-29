台美21世紀貿易倡議啟動第二階段談判，聚焦農業、勞動與環境3大議題。行政院政委鄧振中今天以農業議題為例，台灣希望藉由貿易倡議擴大水果輸出，下一場協商會議為視訊形式，將持續釐清文本，拚年底完成第二階段談判。

台美6月1日透過美國在台協會（AIT）與駐美代表處，於華府簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。

雙方近日在華府面對面協商，針對農業、勞動與環境3大議題文本交換意見。

鄧振中出席「台美21世紀貿易倡議首批協定說明會」接受中央社記者採訪表示，目前是先澄清彼此想法，下一場洽談時間尚未確定，但會以視訊方式進行，繼續釐清文本，最後慢慢消除歧見後，再簽署協定。

至於3大議題難度如何，鄧振中舉例，環境議題強調合作，隨著氣候變遷、動物保育等越來越受全球重視，台灣難處在於，無法參加國際環保協定，然而這些協定多涉及貿易管制手段，對台灣很不利，因此若能透過美方掌握協定討論重點，並反映台灣想法，即是達成協定目標。

農業議題部分，則側重增進雙方彼此農產品出口，美國以出口小麥、黃豆為主，台灣則希望擴大水果出口。

鄧振中預計11月赴美國舊金山參與APEC峰會，屆時是否能簽署第二階段協定，他表示，盡量往前推動，畢竟目標明確，但能否一定有成果無法預料；不過他強調，企圖心很高，將朝年底完成第二階段談判方向繼續努力。

鄧振中致詞表示，近年企業界面臨美中貿易戰、疫情等難題，「一下缺貨櫃、一下缺原料」，眾多難以預測情形都遇上，但也因爲如此，讓世界各國清楚了解，台灣占全球供應鏈重要地位。

鄧振中表示，面對未來無法預測挑戰，如何建構台灣國際經貿網路至關重要，其中，和美國簽訂貿易協定是多年願望，從台積電等企業赴美投資，加上近年美國政府舉辦Select USA Investment Summit（選擇美國投資高峰會）參加的台灣企業越來越多，可見大家對美國越來越有興趣。

台北市進出口商業同業公會常任理事李育家表示，台美貿易倡議是雙方關係向前邁進的一大步，在美中貿易戰及地緣政治變動下，隨著數位經濟發展、綠色趨勢及供應鏈重組效應，國際貿易規則產生變動，對企業而言，不僅關心關稅減讓議題，公平、透明的經貿環境也是關注焦點。