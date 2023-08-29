裕隆集團強化進口車保修佈局，旗下歐固德(ALLGOOD)進口車專修中心聯盟，鎖定「歐系、高階、電動趨勢」，提供加盟廠車輛維修技術通報及原廠零配件，目前已號召67家專業保修廠以及全國8家汽車商業公會加入，上萬台歐系車進廠，今日更宣布將提供「進口車10年／12萬」業界最高車齡限制保固險，年底可望挑戰80家加盟目標。

歐固德進口車專修中心聯盟於2022年成立，聯合全台優質二手車商與歐系車保修廠打團體戰，跳脫既有保修聯盟多以日系車種為主的市場，歐固德鎖定目標「歐系、高階、電動趨勢」，透過裕隆集團汽車價值鏈資源挹注以及數位轉型布局，提供加盟廠車輛維修技術通報以及原廠零配件提升服務品質，平均每日均可引流25-30台車輛進廠。

裕隆集團移動服務事業群行冠企業總經理總經理洪舜彥表示，慶通汽車過去是GM原廠獨家授權的保修廠， 2016年成立技術支援中心將維修範圍擴大到雙B等車系，長期聚焦進口車維修，並積累歐系車進廠破萬台的肯定，促成歐固德進口車專修中心聯盟的誕生。洪舜彥指出，「這種累積的功夫很驚人，過去慶通一直默默在練功，累積大量實戰經驗，現在才有資格在歐固德成立的時候，號召全台各地優質的進口車專修保養廠加入」。

洪舜彥並說，進口車維修技術門檻高，加 上保修廠大多習慣單打獨鬥的經營模式，要說服保養廠接受數位轉型與團隊共好的聯盟營運模式並不容易，但在歐固德通路發展部奔走下，已累積67家保修通路以及8家汽車商業公會加入。

憑藉裕隆集團汽車價值鏈資源，歐固德更提供其他附加價值，讓即將面對油電車與電車浪潮的加盟廠也能隨時掌握最新技術，吸引知名汽百業者麗車坊主動加入。麗車坊總經理洪瑛蓮直言：「現在歐系車滿街跑，但是汽車百貨客群偏日系為主，麗車坊也有逐步轉型的想法，但無論在產品面或師傅技術上，麗車坊都需要真正懂歐系車痛點的人來協助公司往前走，先前我們也有找過其他通路談合作，但是最後還是找上歐固德。」

洪瑛蓮表示，未來汽車市場的發展勢必從油車、油電車轉往電車，因此必須提前插旗布局，希望藉由歐固德的專業技術將品牌向上提升，讓麗車坊能夠技術、商品與服務專精，成為第一批有能力可以提供服務的人。

對此，洪舜彥也指出，產業數位化已是不可逆的趨勢，過去保修廠「街邊店」的營運模式已無法應付現今車主的服務需求，「數位工具是我們跟客人之間的溝通橋樑，這些成效都會反應在市場評價上，像是3.5顆星和4.5顆星在消費者眼中的差異就很大，和經驗豐富的歐固德合作可以降低客訴和損失。」歐固德身為保修界數位轉型的領頭羊，除了給足加盟廠「技術支持、培訓支持、廠務支持、引流支持、零配件支持」五大支持，在協助經營網路行銷更是不遺餘力，讓加盟廠在業務、行銷、人才、品質都能獲得聯盟加持，不用怕跟不上市場變化，甚至還能持續累積保修廠的數位資產。

因此繼去年「一廠保修全台服務」繳出亮眼成績單後，今年歐固德更擴大服務範圍，推出「一廠保固全台服務」，同時也將提供「進口車10年／12萬」業界最高車齡限制保固險，讓廣大的車主可以獲得最完整的保修服務。洪舜彥表示，過去一年經營進口車保修，聽到許多車主反應車齡太高無法保險，或是某些車款很難買保固，再加上外匯車車主大幅成長，為讓這些車主能夠獲得最完善的維修服務，延長愛車使用壽命，因而萌發歐固德保固網的想法。