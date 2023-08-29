傅孟柏（右）特別演出張鈞甯的老公。（華映提供）

懸疑犯罪電影《查無此心》由張鈞甯、阮經天領銜主演，還跨海找來泰國女星莎吉阿皮旺加盟演出，她宛如水龍頭的眼淚可以說哭就哭，自然生動的演技被阮經天讚是天生的演員。29日同步釋出花絮「金獎演員篇」中，兩人片場可愛互動首次曝光，在等戲期間莎吉忍不住對小天捏耳拍打，私下欺負人的逗趣模樣令人捧腹。

莎吉阿皮旺擁有高挑身材及亮眼外型，並非泰國主流演員出身，卻有著自然出色演技，讓她在國際上的演出邀約不斷，2014年便曾參與泰台中日合製的電影《三城戀習曲》。電影導演曾英庭表示，和莎吉阿皮旺相識超過10年，兩人首次合作是2012年公視人生劇展《椰仔》、於2018年短片《高山上的茶園》再次合作，非常欣賞她的演技，因此在寫《查無此心》的劇本時，馬上就想到她。

除了莎吉阿皮旺，卡司還找到游安順、薛仕凌、傅孟柏3位金鐘影帝齊聚飆戲，包含飾演沒落相館店老闆的老戲骨游安順，他也表示對這次的演出印象深刻，「這次和幾個年輕一輩的演員合作，不管在工作態度、或是待人處事上，都讓我大吃一驚，而且非常暖心。」薛仕凌則是飾演一名無厘頭的計程車司機，也是阮經天片中的換帖死黨。

而傅孟柏則是受邀擔綱特別演出，飾演張鈞甯死去的刑警老公，傅孟柏表示，「整個團隊都是老朋友，很可惜沒能玩到太多，希望下次可以跟大家好好的玩一場！」對於他的義氣加盟，張鈞甯也笑說：「謝謝你來成為我的老公。」