前花蓮縣長傅崐萁任內發生媒體記者採購案（即花蓮縣政府公務人員圖利記者案、俗稱收買記者案），時任縣府副秘書長謝公秉、行政暨研考處長林金虎、新聞科黃姓科長及黃姓科員等4人，遭檢方依「貪污治罪條例」起訴，案經花蓮地方3年審理，今宣判謝公秉等4人無罪，法官指出，本案雖被公共委員會認定招標有缺失，不過檢方指控圖利為主觀犯意，無以說服法院有罪認定。

本案發生於2017、2018年傅崐萁擔任縣長任內，以標案方式與駐花蓮媒體記者11人，直接對記者議價的方式辦理「花蓮縣政府縣政宣導影片素材資料庫蒐集建立採購案」，檢方認為採購案驗收過程均未核實驗收，且得標記者交付的影片光碟從未使用，決標後為避免此採購案曝光，未依規定定期彙送行政院公共工程委員會等，涉犯圖利罪嫌案，2020年對承辦的4公務員提起公訴。

檢方指控，縣府以此方式分別圖利得標記者192萬7800元（2017年）、282萬3000元（2018年）。當年涉入的11名記者雖未觸犯刑法，不過多數記者被媒體公司以違反公司契約規定而解職。

案經過花蓮地方法院3年的審理，今天一審法官對謝公秉、林金虎、黃微鈞及黃淑貞等4人無罪判決，全案可上訴。

法官判決無罪理由指出，被告4人辦理二件採購案，雖經公共工程委員會稽查，認招標、決標、簽約、履約、驗收過程均或有大小不等缺失存在，但檢察官所提證據，就被告4人辦理採購案動機是否為避免媒體報導負面消息，以及標案是否有明知違背政府採購法而圖利參與人等主觀犯意、行為等與要件，均不足以說服法院為有罪認定。另涉入記者財產均不予沒收。

謝公秉得知無罪判決，憤憤不平指出，當年起訴就是「政治追殺、顏色起訴」的莫須有之罪，非常感謝法官，無畏政治權勢干預，秉於法理平反冤屈，也對縣府幾位克盡職守，為民服務的同仁受到冤屈，更感不捨，如今終還清白。