一位身穿低胸的性感辣妹在街頭和薩摩耶犬上演拔河橋段，超兇畫面被分享到臉書社團《爆廢公社》爆紅，事後被起底是JKF女郎哈霓萱，她事後發文證實是自己，表示愛犬想回到有冷氣的便利商店，「這傢伙一直耍賴不想離開有冷氣的地方，所以才會有在馬路上拔河被拍到的畫面」。

哈霓萱昨（28日）身穿黑色低胸小可愛，在斑馬線上和愛犬拔河，火辣又逗趣畫面引發網熱議，有人把焦點放在她的好身材，有人則呼籲她要耐心對待狗狗，對此，哈霓萱事後發文還原真相：「爆廢這一part呢完全是意外的插曲」，原本帶愛犬「哈魯」去室內拍日常互動的短影片，「但拍完後這傢伙一直耍賴不想離開有冷氣的地方，所以才會有在馬路上拔河被拍到的畫面，因為他一直心心念念想回便利商店」。

哈霓萱附上影片，只見狗狗趴在超商地板，不管哈霓萱怎麼拉、拖，牠就是一動也不動，耍賴模樣實在好氣又好笑，而哈霓萱拉狗的超兇畫面，也讓網直呼：「這個視角也很讚....（羞）」、「好羨慕拍攝者」、「好大好白，我說的是狗狗」、「我只佩服剛經過的那個人，有辦法不會想盯著你看」。

哈霓萱擁175公分、53公斤，還有E級上圍，靠著完美身材比例成為伸展台上的寵兒，哈霓萱過去因頂著一頭波浪長髮，外型像美人魚，但本身不會游泳，還被封是「陸上美人魚」。