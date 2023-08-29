台北市長蔣萬安29日率團抵達上海，並將於30日參與雙城論壇。而在論壇前，民眾黨主席、台北市前市長柯文哲也在臉書上發文，表示「衷心祝福蔣市長出訪順利成功」。對此蔣萬安也表達感謝，也向28日發文祝福的前市長郝龍斌，以及在任內推動台北與上海市政交流的前市長馬英九致意，並表示會持續努力透過雙城論壇，推動兩市之間市政的交流。

柯文哲29日中午在臉書上發文表示，蔣萬安一早率團前往上海參加「2023台北上海雙城論壇」，媒體報導企業界報名踴躍，這反映在嚴峻的兩岸關係下，民間都期盼交流緩和局勢。柯文哲說，多交流可以累積善意，更多的善意可以促進更多的交流，建立善的循環，更希望可以避免衝突、避免戰爭，「交流絕對是必要的，我衷心祝福蔣市長出訪順利成功。」

對此蔣萬安則表示，首先要謝謝開創雙城論壇的郝龍斌前市長昨天的祝福，也要謝謝柯前市長持續舉辦雙城論壇，將兩座城市市政交流延續下去，「我也要謝謝馬前市長，在他任內就開始了台北跟上海之間很多市政的交流。」蔣萬安說，他會持續努力來透過雙城論壇這個平台，推動兩市市政的交流。

現場媒體詢問，上午出發前於機場發表談話，內容數度提及「台灣」、「中華民國」、「我的國家」，是否已經定調這回出訪的態度？對此蔣萬安強調，就是秉持對等尊嚴善意互惠的原則，來進行市政的交流。蔣萬安強調，陸委會也說了雙城論壇就是市政的交流，而且也願意提供適當協助，「所以我就是以台北市長的身份，來奠基過去過去兩位市長，他們所營造的雙城論壇架構之下，來進行城市之間的市政交流。」