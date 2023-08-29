河床劇團《被遺忘的》精彩演出。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

窮劇場╳江之翠劇場的《感謝公主》演出。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

馬斯內歌劇《灰姑娘》（左起）台中國家歌劇院藝術總監邱瑗與指揮林勤超、歌手石易巧在宣告會做節目分享。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院每年秋冬推出的「遇見巨人」系列，今年從10月6日至12月17日推出國內外11檔精選節目，大師級天團雲集來台，年度旗艦歌劇為英國皇家歌劇院製作的馬斯內歌劇《灰姑娘》，為歡度耶誕首選。

馬斯內的法國大歌劇《灰姑娘》，由重量級導演羅杭．佩利掌舵，打造色彩繽紛的童話故事舞台，舞台道具與服裝由英國皇家歌劇院空運來台；指揮林勤超表示，19世紀時歌劇創作掀起反串風潮，由女扮男角唱出年輕男生的柔情；飾演灰姑娘的石易巧說，次女高音很常扮演男生角色，這次終於夢想成真。

萊比錫布商大廈管絃樂團將由指揮安德里斯．尼爾森斯帶領，演出拿手的華格納等經典曲目；荷蘭舞蹈劇場NDT2充滿爆發力演出3位國際當紅編舞家作品，有數學般精準的《集群效應》、探討親密情感的《救援的10首二重奏》、以及怪奇躁動的《睡前故事。》

編舞家侯非胥．謝克特將帶來雙舞作《偽善者／重生進化》，將以截然不同風格展現死亡的雙重面貌，剛柔並濟舞出生存的真實情感，衝擊人心。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍與日本多媒體創作者真鍋大度合作雲門50新作《波》，透過AI討論未來身體使用的舞作實驗；唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》由戲曲天王唐美雲、唐文華攜手詮釋三國故事；拾念劇集與無獨有偶工作室劇團《鯨之嶋》，將由京劇名伶朱安麗與演員崔台鎬詮釋愛恨情仇。

劇場鬼才羅密歐．卡士鐵路奇的《兄弟們》，以大批身穿警察制服的兄弟們呈現詭譎暴力場景；新銳台灣導演吳子敬、陳品蓉將大膽創意改編莎翁經典文本，推出戲劇《R＆J and others》。

窮劇場與江之翠劇場的《感謝公主》，連結南管梨園戲與現代劇場，古今呼應宋金使節與白色恐怖的政治犯；河床劇團《被遺忘的》則以台灣80年代的礦工悲歌為題。