陽明山上的歷史建築「草山派出所」29日舉行修復工程開工典禮。（張芷瑜攝）

光復初期的草山派出所。（韓羅賢提供）

重現草山歷史風貌，位於陽明山上的歷史建築「草山派出所」29日舉行修復工程開工，將投入2598萬元經費整修，預計2025年完工，北市文化局表示，盼透過活化歷史建物，串聯鄰近草山行館、草山御賓館及巴旅館澡堂等文化資產，成為推動陽明山溫泉小鎮計畫的起頭。

草山派出所於1934年落成，鄰近草山御賓館、原草山公共浴場等建築，為日治時期該區的管理單位，並於2015年6月22日被登錄為歷史建築，後因建物受自然風災傾頹，才在2020年搭鋼棚緊急保護，並將傾頹的木造建物部分解體保存，以利後續修復。

文化局長蔡詩萍表示，這裡見證日治時期到國民政府來台的過程，從派出所變成當時權力運作的區域，小小歷史建築遺跡見證這段歷史，希望2025年修復後大家能上來感受全新面貌。

文化局說明，草山派出所由日治時期知名建築師井手薰設計，為和洋混合風格的連棟式建築，前棟事務室為磚造建築，後棟宿舍為日式木造建築搭配寄棟造和小屋，事務室外牆下半部以亂石砌石板為腰線，上部則為當時流行的洗石子外牆，整體風格類似仿石造建築，在外牆僅有近牆頂處，有凸字形的磚紅色面磚飾條環繞正面及側面，兼具日式石砌、木構造、屋瓦等多元性工法。

文化局說明，修復內容包含派出所前棟小洋屋形式屋架及洗石子與亂砌石牆面、後棟木摺壁及雨淋板，讓建物恢復日治時期樣貌，預計2025年完工；文資委員劉淑音則說，工程修復不僅在外觀，也希望保存傳統工匠的工藝，期待藉由修復串連現在的文化資產區，成為文化亮點。

建築師徐裕健指出，這案子因為後棟完全倒塌，要根據舊料狀況討論榫頭如何銜接，且後棟連立面跟門窗都沒有，需用舊照片模仿並拼回原來的樣子，這很有難度，最快預計2年完工，他也說，將來市民爬陽明山的過程能感受整區的文化資產，沿線拜訪每個地點都有歷史故事，可串連起草山的集體記憶。

文化局表示，未來活化可作為草山前山發展故事館、餐飲、修復史料展示等文化體驗，也將串聯草山行館、草山御賓館、原草山公共浴場等日治時期文化資產群落，復原日治時期草山溫泉小鎮的榮景。