【全程字幕】藍營縣市長團結力挺！被問與郭台銘聯絡現況 侯友宜這樣說 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜29日在基隆市長謝國樑陪同下，參訪長照機構。媒體聯訪談到外傳將於30日會與郭台銘有場「咖啡之約」，侯友宜表示，從頭到尾都沒有接到這個消息，不知從何而來。

侯友宜29日下午在謝國樑陪同下，參訪基隆市一處日照中心，接受媒體聯訪時，談到外傳30日會有「咖啡之約」，可能是郭侯兩人或是郭侯柯三人，但聽說最後取消。究竟是否有相約見面？侯友宜表示，侯友宜說，從頭到尾都沒有接到這個消息，不知消息從何而來。

鴻海創辦人郭台銘28日宣布參選總統，外界透露郭台銘曾與侯友宜談過，媒體詢問侯，兩人是見面還是透過電話溝通？侯友宜表示，當時郭董特別要求兩方都不要對外說明，既然郭說了，至於說的內容及方式，大家可以請教郭台銘。「我還是尊重郭董對外說。」

侯友宜並謝謝藍軍朋友，從頭到尾都始終堅定支持他，他將與大家團結一起面對所有挑戰，在明年總統大選贏得最後勝利。