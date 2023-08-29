蕭秉治對《快一秒的他》故事情節相當感同身受。（相信音樂提供）

改編自金馬獎最佳劇情片《消失的情人節》的日本年度話題愛情電影《快一秒的他》集結演技派帥哥男星岡田將生、新生代大勢女星清原果耶共譜快男慢女之戀，故事舞台搬至古城京都，輕復古元素引爆浪漫氛圍。今片商也公布中文宣傳曲，由創作才子蕭秉治驚喜獻唱〈可不可以別做他的情人〉，譜寫默默守護喜歡對象的故事，與片中女主角清原果耶飾演的「麗華」暗戀心境不謀而合，堪稱「麗華視角主題曲」。

蕭秉治開心表示：「非常榮幸和《快一秒的他》合作，也非常期待可以趕快進戲院好好欣賞這部電影。」表示看了預告片之後，對於男主角「皇一」總是快世界一秒的模式相當感同身受，「因為我也是一個急性子的人，對男主角的生活狀態非常有共鳴，感覺是一部非常有趣又浪漫的電影。」歌名及歌詞內容唱出電影女主角麗華的暗戀心聲，蕭秉治說，這首歌是在寫一個默默守護喜歡的人的故事，「之前也曾經有暗戀過別人的經驗，雖然最後結局是傷心的，但還是一段很美好的體驗。」

劉冠廷在《消失的情人節》中飾演反應慢半拍的「阿泰」，日版《快一秒的他》將原作角色性別翻轉，由清原果耶詮釋光是寫好名字就要比別人花數倍時間的「長宗我部麗華」，職業也從原本台版的公車司機變為延畢大學生。劉冠廷表示當初看完《快一秒的他》心情非常感動，「在日本這樣的國度裡，有人能夠懂阿泰的心情，實在是太美好了，我覺得改編得非常巧妙，不管有沒有看過《消失的情人節》都非常推薦！」

由蕭秉治創作、演唱的《快一秒的他》電影宣傳曲〈可不可以別做他的情人〉，搭配電影畫面的MV已在YouTube上線，該曲收錄在他最近剛數位發行的《Project X》巡迴演唱會豪華精選現場演出專輯，蕭秉治​同時也在規劃創作第三張個人專輯，希望明年可以盡快帶著新作品跟大家見面。《快一秒的他》本周五9月1日將在台上映。