傑尼斯事務所的已故創辦人強尼喜多川近期深陷性侵旗下藝人的醜聞風波中，相關消息更引起日本社會的重視以及國際媒體的高度關注，而傑尼斯對此也委任外部專家成立「再發預防特別小組」。今(29)日，該小組公開調查結果，認定創辦人的性侵事實，並建議現任社長下台。

傑尼斯事務所今日在官網上曬出特別小組的調查報告全文以及概要版，內容為該小組自5月25日到8月29日間，針對41名事件相關者，包括受害者、事務所人員等進行為期3個多月的調查並加以總結，而其中23位受害者們當時皆未成年，而最小的僅有13歲。此外，報告書中除了包括強尼喜多川的性侵事實、對於被害者的救濟外，也有對於傑尼斯事務所的建議，以期能預防相關事件再度發生。

此外，特別小組認為強尼喜多川因個人異常的性癖、其胞姊瑪麗喜多川包庇以及隱瞞、公司的毫無作為以及受害者因身處公司內部而不敢對抗高層掌權者等4點原因，導致他對公司練習生、工作人員的性侵行為持續發生而未受到制止。

調查小組指出，傑尼斯事務所由強尼喜多川及其家族執掌經營大權，其內部的監督部門機能不足、流程規章欠缺、董事會毫無作為、有關騷擾的員工訓練不足，是該事務所的疏失。此外，調查小組在報告書中也直言，包括已逝的瑪麗喜多川及現任社長藤島茱莉景子，應該對強尼喜多川的行為是知情的，因此傑尼斯除了針對上述問題進行改革外，現任社長也有必要卸任，以防止同族經營的弊病。

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