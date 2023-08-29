屏東32歲鍾男29日駕駛民間救護車行經佳冬戰備跑道時，雖有鳴笛但仍攔腰撞上綠燈直行的67歲章姓機車騎士，由於撞擊力過大，章男送醫不治。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東32歲鍾男29日駕駛民間救護車行經佳冬戰備跑道時，雖有鳴笛但仍攔腰撞上綠燈直行的67歲章姓機車騎士，由於撞擊力過大，章男送醫不治。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東32歲鍾男29日駕駛民間救護車行經佳冬戰備跑道時，雖有鳴笛但仍攔腰撞上綠燈直行的67歲章姓機車騎士，由於撞擊力過大，章男送醫不治。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東32歲鍾男29日駕駛民間救護車行經佳冬戰備跑道時，雖有鳴笛但仍攔腰撞上綠燈直行的67歲章姓機車騎士，由於撞擊力過大，章男送醫不治。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

台1線屏東枋寮段29日發生一起死亡車禍，32歲鍾男駕駛民間救護車從枋寮醫院送病患至高雄長庚醫院、行經佳冬戰備跑道時，雖有鳴笛並在紅燈路口疑似有放慢速度，但仍攔腰撞上綠燈直行的67歲章姓機車騎士，由於撞擊力過大，章男送醫不治。

枋寮警分局指出，今天中午12點39分獲報，佳冬戰備跑道發生嚴重車禍，員警到場後發現，章姓騎士連人帶車倒臥台1線枋寮段與東角路路口，救護人員雖立即送醫，但因受傷太過嚴重，到院前已死亡，另輛由南往北的民間救護車車頭全毀。

警方調查，當時是鍾男駕駛民間救護車從枋寮醫院載轉院病患、趕往高雄長庚醫院途中，沿途都有鳴笛，而當行經肇事路口時，該路口的南北向是處於紅燈狀態，從行車記錄器來看，該民間救護車疑似有放慢速度，但面對由西向東行、綠燈過馬路的機車仍來不及煞車，民間救護車攔腰撞上機車，撞擊力不小。

警方表示，全案肇事原因尚待釐清中，民間救護車上的病患是心臟疾病患者，當下枋寮醫院有馬上派另輛救護車支援，將病患順利送至高雄長庚醫院。