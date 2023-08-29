柯文哲另一筆獎學金也是2000元，但年份不詳。（柯文哲競辦提供／楊亞璇台北傳真）

證實柯P領過獎學金！ 杜聰明兒媳主動發聲明：親眼看見

【全程字幕】出席杜聰明新書發表會！笑喊非跑總統競選行程 柯文哲曝「原因」全場笑翻鼓掌 @ChinaTimes ​

民眾黨主席柯文哲25日前往高雄參加漫畫書「一代醫人杜聰明」發表會時表示，他曾以「醫學系第一名」拿過「杜聰明獎學金」，退休醫師楊斯棓28日質疑柯文哲說謊，翻閱歷屆得獎者名單，都沒看見柯文哲的名字。杜聰明先生之兒媳杜鄭寵兒女士主動聯繫柯文哲競選辦公室澄清，並提供聲明，柯辦下午再度提供杜聰明生前帳本，證明柯文哲真的領過2次2000元獎學金。

陳智菡表示「杜聰明獎學金」分為多種，包含每年全校畢業生第一名、每學期第一名⋯等等，受獎者名單過去因無電腦系統登錄，部分早已遺失，近年來才由後人陸續登載，柯文哲的確曾於就讀台大期間，親自前往杜聰明基金會領取。

陳智菡說，杜鄭寵兒女士表示，她與親人皆可證實當年曾親眼看過柯文哲到基金會領取獎學金多次，杜聰明先生也與柯文哲相談甚歡，附上杜鄭寵兒女士提供之杜聰明先生生前帳本及其杜鄭寵兒女士親筆簽名之聲明，以茲證明。

根據杜聰明生前帳本，記載柯文哲1980年2月23日 領過2000元獎學金，柯文哲另一筆獎學金也是2000元，但年份不詳。