中信兄弟球團今日（29日）宣佈，已與新洋將馬格文（Kyle McGowin）完成簽約，馬格文預計明日（30日）抵達台灣，與黃衫兄弟們一同奮戰！

中信兄弟投手泰樂（Tyler Viza）上週日（27日）反映右手不適，就醫檢查結果為因骨刺影響的發炎，這幾天將密切觀察泰樂狀況。保險起見，球團昨日（28日）將泰樂降至二軍，並積極補強外援戰力，安排馬格文於明日（30日）抵台。

投手馬格文來自美國，31歲，190公分、91公斤，右投右打。具備大聯盟資歷的馬格文，擁有不錯的投球角度及控球能力，2018-2021年於美國職棒大聯盟－華盛頓國民隊出賽，共計64.2局的投球，送出77次三振、28次保送，防禦率5.98、每局被上壘率1.33。馬格文今年（2023年）於休士頓太空人隊小聯盟AAA出賽，合計16場，其中9場先發，62.1局的投球中拿到3勝7敗，送出58次三振、29次保送，防禦率7.36、每局被上壘率1.46。

目前中信兄弟洋投陣容為：德保拉（José De Paula）、泰樂（Tyler Viza）、艾里歐（Emilio Vargas）及艾士特（Eric Stout），待馬格文加入後，將視情況於8月31日中華職棒洋將登錄截止日前，決定誰將繼續與兄弟們共同奮戰。