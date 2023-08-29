永豐金證券成立35周年，受邀登上紐約時代廣場「Nasdaq Tower」總部電視牆，除了持續與美國 Nasdaq合作，透過大戶投App及新理財網平台，為複委託投資人提供全美國16家交易所即時報價資訊，更於本月宣布推出美股快捷下單，以實際行動與投資人一起見證複委託新紀元。

全球股市上半年出現反彈行情，其中科技股為主的Nasdaq指數今年漲幅更達到31％，為了協助客戶跟上美股行情，自建的大戶投App近年持續推出美股即時報價資訊、12大智慧選股功能、與2大智慧單到價自動下單服務，希望將「簡單、專業、貼心」的品牌精神帶給美股投資人，截至上半年App下載數已突破52萬人次，而大戶投App美股交易戶數近半年大幅成長58％、美股交易量也同步成長63％。

在永豐金證券歡慶35周年、登上紐約「Nasdaq Tower」的時刻，本月再宣布推出自行開發的「美股快捷下單」服務，3大亮點包含：一鍵彈出美股下單夾、一頁式整合下單與成交委託回報、提供最佳委買委賣價視窗，全新介面設計讓投資人擁有快速簡單的美股下單體驗。

舉例來說，無論客戶是從自選股、庫存股、或是智慧選股清單，看到投資機會即可一鍵於螢幕下方彈出「美股快捷下單」視窗，此外不用打開個股詳細報價頁、就能看到最佳委買委賣價格，而且免切換視窗就能同步進行委託單的改量與刪單，協助客戶掌握美股趨勢。

永豐金證券指出台灣投資人想跨入美股，最先碰到的痛點就是下單介面不熟悉，不妨先了解下單2大差異點、美股投資就很簡單，首先美股下單方式分為「限價單」與「觸價單」，限價單與台股相同，適合想逢低承接的投資人設定便宜的價格買進，而觸價單則相對適合追逐行情的投資人，是台灣股民較不熟悉的單別，例如可以協助投資人在突破指定的委託價時再觸發成交。

再來，成交方式則分成「ANY」與「AON」，差異在於ANY可接受分批成交，而AON則是限定委託單必須整批買進或賣出；此外，大戶投App還提供3個月以上的長效單功能，協助投資人持續監控委託單，永豐金證券重視投資人的每一次下單體驗，透過「簡單、專業、貼心」的品牌精神、持續將數位創新落實於金融商品開發。