澳洲農業部長Murray Watt周二在西澳舉行的記者會上表示，第一批大麥已從主要穀物出口碼頭奎納納（Kwinana）出發，現在正運往中國。

在2020年北京對澳洲大麥課徵超過80%的關稅之前，中國是澳洲大麥最大的出口市場。兩國關係惡化也連帶影響煤炭、葡萄酒等澳洲其他商品對中國的出口貿易。

在中國取消關稅後，貿易商馬上就開始預訂大麥貨物。

根據澳洲農業部的數據，在關稅消滅了澳洲對中國的大麥貿易之前，澳洲2017～2018年在中國的大麥市場高達15億澳元（約9.66億美元）。在中國祭出高額關稅後，澳洲出口商轉向了其他買家，增加對沙烏地阿拉伯、日本和越南的大麥出口。

經營奎納納港的CBH集團執行長Ben Macnamara在記者會上表示，首批運往中國的Maximus大麥品種數量約為55,000噸。該公司董事長Simon Stead則表示，自中國取消關稅以來，大麥每噸價格立即跳動50～60澳元。

荷蘭合作銀行（Rabobank）分析師Dennis Voznesenski表示，中國重返市場肯定有利於澳洲大麥的定價，未來一年當地價格可能持續高於平均價。

澳洲貿易部長Don Farrell表示，我們還有更多工作要做，我們必須讓葡萄酒和龍蝦的出口限制也取消。我有信心，隨著我們現在與中國政府建立良好關係，短期內所有這些限制都將被取消。