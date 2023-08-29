汐止警察薛定岳2019年追捕一位逃避攔檢的毒品犯時，因擦撞意外撞上分隔島而殉職。薛定岳的侯姓女友近日前往忠烈祠悼念薛定岳，感嘆「時間不會治癒」，自己只能抱著遺憾繼續前行，貼文曝光後惹哭不少人。

侯姓女友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「好快的4年了，常常在想這樣去你會知道嗎？或許吧～但心中都還是會有一點點那麼的遺憾」，侯姓女友提到，自己的心中還是有遺憾，不過這就是人生，「時間不會治癒，只能繼續前行」。

對此，許多網友紛紛回應，「好快就4年，但司法還是一樣站在壞人那邊」、「希望4年了！妳可以越來越堅強，越來越快樂！越來越好！帶著他的愛，繼續擁有妳的愛！我想…這也是他希望的！」、「時間真快，4年了…相信學長在天上會用最大的力量守護妳的」、「每次員警的犧牲只會換來改革與檢討的屁話，死了這麼多警察也還是一個樣而已，往前看吧，加油」。

薛定岳2019年8月28日騎車發現一名毒品犯違規左轉後試圖攔查，沒想到毒品犯加速逃逸，薛定岳因此從忠孝東路、秀峰路口一路追到基隆市新台五路、福三街路口，結果和毒品犯發生擦撞意外撞向分隔島，緊急送醫急救後不治身亡。

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