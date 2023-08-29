【全程字幕】民調僅13%！侯辦批「引導式」毀公信力 游盈隆怒反擊：理解選情陷低潮心情 @ChinaTimes ​

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今(29日)上午召開記者會，質疑台灣民意基金會上周公布的總統大選民調用「引導式」的題目產生「預示效果」，進而造成嚴重偏差。該基金會董事長游盈隆下午也親上火線開記者會反擊，反批侯辦沒根據的指控很荒唐，只因結果「Too bad to be true (太糟了一定有問題)」，但能理解侯友宜選情陷入空前低潮的心情，侯辦對他不禮貌的批評、指控，「本人目前不予計較」。他也強調，台灣民意基金會民調是100％專業、客觀、科學的調查，絕不圖利、不利任何一方。

台灣民意基金會日前公布的8月總統大選民調顯示，民進黨參選人賴清德43.3%大幅領先，民眾黨參選人柯文哲獲26.6%居次，國民黨參選人侯友宜則以13.6%落後。侯辦質疑，該問卷題目前三題以賴清德訪美、美國軍援台灣等有利於民進黨的主場優勢，以提升賴支持者的表態意願，批評游盈隆找了一堆理由來合理化民調結果，卻不願正視民調題目所產生的誘導偏差，大酸游盈隆要秉持科學專業及學術倫理。

游盈隆下午與民調專家、世新大學知識經濟發展研究院院長梁世武舉行記者會回應，先指出侯友宜從20.2%掉到13.6%，此次比過去屢屢下跌7個百分點以上，跌幅還算小。

游盈隆提到，侯友宜跌到13.6%引發很多反應，其中一種是「Too bad to be true」(英文諺語Too good to be true，意指好得難以置信，此處為反諷意味)，覺得「太糟了一定有問題」，但卻又講不出哪裡有問題。他也點名，國民黨主席朱立倫指控「樣本有問題」，但沒有想想自己有甚麼問題；而今天侯辦不提樣本問題，改說「問卷設計有問題」，才導致藍營支持者拒答、藍營支持者變少。

游盈隆強調，台灣民意基金會所做的調查，是100％專業、客觀、科學的調查，絕不圖利任何一方，也不刻意不利任何一方，這是自己一路走來，一貫的立場，民意調查是反映某個特定時間段「真實的民意狀態」，是什麼就說什麼。他坦言看到民調結果也覺得「哇，這次真的跟過去不一樣」，並請民調公司確認抽樣過程是否有異常，檢視問卷是否有誘導、引導，但是都沒有，而台灣民意基金會每個月發表民調，結果跟過去不一樣，表示「民意在變」，最終思考再三，以負責任的態度，用「是什麼就說是什麼」的態度發表民調。

對於侯辦今日大動作開記者會質疑民調，游盈隆也笑說，基於侯友宜的選情陷入空前的低潮，可以理解侯辦的心情，侯辦對他不禮貌的批評、指控，「本人目前不予計較」，但也建議侯辦把精力用於找出選情下跌的原因。

對於侯辦指控民調問卷前三題會讓藍營支持者拒答比例提高，游盈隆直言「沒有根據」，並解釋說，第一題是問「對賴清德副總統此行敦睦邦交、提高台灣國際能見度有沒有信心？」這一題不會引導受訪者支持賴清德，結果顯示約55%的人表態有信心、還有約3成的人沒有信心，比例不算很高。而第二題問到美國總統拜登批准軍事援助台灣，游盈隆也指出，67%歡迎，但也有2成民眾表達不歡迎，進一步去看，民進黨支持者雖是9成以上歡迎，但國民黨支持者態度分歧，有43%表達歡迎、42%不歡迎，民眾黨支持者是6成以上歡迎，這在結果出來之前都無法預測。

游盈隆說，民調結果發表，各方有不同反應很自然，自己均尊重，但如果涉及人身攻擊、中傷誹謗，自己不能坐視不理，否則辛辛苦苦建立的公信力蕩然無存，這是台灣的損失。