近日，廣東東莞一間學校的午休「趴桌睡一學期收費200元」引發熱議，不少大陸網友質疑，為何學生趴在桌子午睡也得收費？對此，涉事學校及東莞市教育局等相關部門回應表示，相關收費是老師的課後看護費用，經過政府部門批准，家長自願選擇。

今年3月東莞市相關部門發佈通知，規定中小學生在校午休為課後服務內容，學校提供課後服務，可作為服務性收費項目收取課後服務費。收費標準為無固定床位的每生每天2元（人民幣，下同）；無固定床位躺平的（包括帶平躺功能課桌椅、使用被墊等）每生每天3元；有固定床位的每生每天5元。

據澎湃新聞報導，透過相關截圖顯示，東莞市一所民辦學校老師通知家長，學生可選擇的午休方式有三種，趴睡收費每生每學期200元，教室午休墊躺平收費每生每期360元，午休室床位則收每生每期680元，方式自由選擇。

關於午休服務的收費標準，據東莞市3月發佈的《關於我市義務教育階段課後服務收費標準的通知》規定，學校課後服務要堅持公益非營利原則，所需經費通過財政補貼和收取服務性收費、代收費相結合的方式解決。對經濟困難家庭學生參加課後服務，應參照學生資助政策予以減免。