超輕薄、可形變及互動特色的「許願星」導入置地廣場桃園。(呂筱蟬攝)

工研院整合AI人工智慧與5G科技，研發出多型態的新世代顯示器運用在觀光產業，導入桃園Xpark水族館，讓深海魚標本不僅會發光，透過遊客互動還能在海底優游。另也在「置地廣場桃園」打造「許願星」，可精準辨識遊客人數、衣著、性別等特徵，與遊客即時互動製作出許願賀卡。

經濟部工業局電資組長陳國軒說，在智慧顯示器多元應用趨勢下，顯示器已在各場域發展出不同展演方式，包括水族館、科博館與藝文場所，智慧顯示產業是台灣第2大產業，為讓產業聚落更加發展，工業局成立顯示器跨領域聯盟，主要將研發與產業能量，從市場趨勢與技術、產地驗證去做結合。現今顯示器產業面臨客戶要求淨零碳排，配合政府疫後條例，工業局協助支持面板產業做智慧化與低碳化研發，Micro LED技術在2023年產值已達到42億美元，未來在製造成本可以降低達到一般消費者可接受價位，相信在2026年Micro LED會更加蓬勃發展。

工研院電光系統所所長張世杰表示，攜手錼創科技與夢想動畫，打造極透明、高亮度的Micro LED透明顯示器，擁有全球最高解析度（114 PPI）與65％的透明度，導入Xpark深海魚區，顛覆傳統標本的僵硬質感，讓深海魚靈活生動展示在遊客眼前，只要揮手就可讓標本恢復生命力。另外，與群創光電、瑞艾科技打造40吋Mini LED「許願星」科技，可配合場地需求彎曲、拼接成多元型態，作為人流指引、推播廣告或優惠券應用。

該技術導入置地廣場桃園，整合AI人工智慧辨識及5G科技，可辨識遊客人數、性別、衣著顏色，並與遊客即時互動。張世杰也說，未來期待透過更多場域與業者合作，在多元型態與空間展開應用，創造智慧育樂新價值。

Xpark總經理手嶋一雄則說，希望透過有趣的方式讓顧客也能同步學習到生物的知識，透過嶄新的手法打造出「會動的深海標本」，遊客可以透過體感互動讓原本靜止的標本重新獲得生命力，跟著生物一起在深海裡探險。