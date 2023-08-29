臺鹽罕見秀出滿坑滿谷的庫存，保證「貨真價實」。（翻攝臺鹽官網）

日本核廢水上周排放入海後，引發大陸、韓國囤鹽潮，台灣也爆出搶鹽亂象。臺鹽表示，通霄廠鹽品足以供應全台所需，並罕見曬出堆積如山的庫存，強調不會缺貨，請民眾放心，但照片一曝光，卻讓網友嚇傻，「完了 庫存太多 股價要崩了」、「昨天39.5空到台鹽，這兩天賺得比什麼AI還多…」。

臺鹽的囤鹽題材第三天就打回原形，今（29日）股價暴跌7.5%，收在34.7元，幾乎跌回上周五起漲價位，成交量萎縮至7千張左右。昨天則爆出31500張巨量，一度衝上40.5元，終場小漲0.1元、收37.55元，技術線型上，高檔出現一根暴量長黑K棒，代表大戶已經落跑。

針對國內掀起搶鹽潮，臺鹽再度強調，通霄精鹽廠產能足以供應全台民眾食用所需，呼籲民眾切勿人云亦云造成不必要的恐慌與囤鹽。

臺鹽也強調，各項食用鹽品備貨都相當充足，為因應中元節檔期銷售旺季，7月底前就提高所有庫存，備貨足以維持2個月，即使需要隨時生產，也能趕上市場供應量，還罕見曬出多張彈藥庫充足的庫存照，請民眾放心。

臺鹽驚人庫存照引發PTT網友熱議，「丸子 這公司不懂炒股」、「笑死 要狙擊自己股價嗎？」、「良心公司（誤）」、「謝謝清庫存」、「沒保存期限的東西，你囤不贏廠商的」、「真的笑死 台鹽感謝恐慌仔清庫存 營收upup」、「這鬧劇一周結束 很好」、「昨天還一堆韭菜去接隔日沖的貨」。