甜蝦湯頭流派始祖「北海道えびそば一幻」9月3日起將快閃高雄承億酒店B1。（業者提供）

甜蝦湯頭流派始祖「北海道えびそば一幻」9月3日起將快閃高雄承億酒店B1，期間限定至今年12月底。業者今（29）日表示，9月3日中午正式開幕，首3天推出買一送一，每日限量50組，這也是一幻拉麵除北部二間店外，首度南下展店，讓不少拉麵控相當期待。

「北海道えびそば一幻」曾獲日本人票選北海道最好吃拉麵店，有別於台灣市場熟知的豚骨、味增湯頭，「えびそば一幻」使用北海道札榥產地直送的甜蝦頭，經過慢火熬煮，製成濃郁的蝦膏湯頭，與一般豚骨湯頭大不相同。

業者表示，除蝦膏湯頭外，拉麵還會加入提升口感的蝦味麵酥與蝦粉；蝦粉是將甜蝦頭放入調理機打成末狀後，再經3次乾炒而成用於加入麵中增添拉麵的香氣，蝦味麵酥則是把蝦湯及蝦粉加入天婦羅麵衣中，再油炸製作。

這次「一幻」首度南下，將進駐高雄承億酒店B1美食基地，將以快閃店形式從9月到今年12月底期間限定營業。為迎接9月3日11時正式開幕，高雄店推出開幕首3日買一送一優惠，每日限量50組，贈送內容為拉麵兌換券，預計將帶動一波拉麵熱潮。