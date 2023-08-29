日本福島核汙水排海之後，中日矛盾加劇。繼日本指控中國騷擾抗議其使領館，大陸今天也稱中國駐日本使領館遭受滋擾，並提出嚴正交涉。

據央視新聞客戶端消息，大陸外交部發言人汪文斌29日主持例行記者會。回應記者就中國駐日本使領館遭受滋擾一事提問時，汪文斌表示，中方已就日方所謂關切作出回應，表明嚴正立場，並就中國駐日本使領館遭受滋擾提出嚴正交涉。

汪文斌強調，中方一貫依法保障在華外國人的安全和合法權益。日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島核汙水排海，引發各國人民強烈憤慨，「這是導致當前局面的根源所在」。他反問，如果日方強推核汙水排海是基於科學，為何日本國內的反對聲浪至今仍難以平息？

汪文斌指出，針對日方的「極端自私和不負責任的錯誤行徑」，中國和其他利益攸關方有權利、有責任採取正當、合理、必要的防範措施，維護海洋環境安全，維護食品安全和人民群眾的身體健康。他強調，日方要做的是立即糾正錯誤，停止核汙水排海，而不是相反。

中國駐日本大使吳江浩28日應約會見日本外務事務次官岡野正敬，就中國駐日本使領館遭受滋擾提出嚴正交涉，表示近日中國駐日使領館接到大量來自日本國內的騷擾電話，對使領館正常運轉造成嚴重干擾。中方敦促日方依法處置，切實保障中國駐日使領館、在日機構、企業、公民和來日中國遊客人身安全。

吳江浩表示，中方將繼續依法保障日本駐中國使領館安全和在華公民合法權益。同時，日方應正確引導輿論，停止渲染炒作，不要試圖轉移事件焦點，掩蓋自身排海錯誤行為。