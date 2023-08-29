新北市1名單車騎士在臉書PO出一段影片，他前天（27日）上午8時許，騎單車行經淡水北新路二段時，與淡水客運司機爆發激烈口腳，影片顯示客運司機安喇叭，還將車不斷地逼近。

單車騎士見狀被嚇到連忙拍打客運車窗，沒想到，客運司機竟竟用車上的擴音器嗆聲：「騎騎騎，騎三小！」騎士回嗆：「撞我啊！」司機怒回：「你是沒爸沒媽在教喔，你老爸老媽死了！」最後客運才加速駛離現場。

淡水客運對此表示，司機指稱因山路狹小，騎士當時拍打車身挑釁，才會情緒失控，對自己的行為感到相當後悔，總公司對司機懲處記一大過，是否因此事件而開除，將待內部進一步開會決定，也會對所有司機加強宣導，行駛途中應禮讓用路人。

轄區淡水警方表示，經檢視影片內容，司機駕車迫近騎士，在單車道駕車與他車並行，可以道路交通管理處罰條例第45條第1項第2款，處罰新台幣600元以上1800元以下罰鍰，另外司機以擴音器對騎士言語辱罵，更涉及刑法公然侮辱罪，本分局將依法處置。

警方提醒自行車車友，在未劃設慢車道之道路，應靠右側路邊行駛，否將以處罰條例第73條第1項第1款，處新臺幣300以上1200元以下罰鍰。