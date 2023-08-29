市府衛生局、環保局、警察局與鄰里於29日動員進行孳清工作與家戶內化學性噴藥作業，防止病媒蚊孳生及疫情擴散。（桃園市衛生局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市登革熱本土案例今天又新增1例，今年目前累計已有3例，衛生局立即派員消毒防治、鄰里也動起來清除孳生源。衛生局也透露，桃園這3例登革熱本土案例有個共通點，皆有台南市的活動史，提醒民眾如有相關症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史、職業史、接觸史及群聚史。

衛生局指出，8月27日接獲個案為NS1快篩陽性，防疫人員即刻進行疫調作業，經疫調後發現該名個案曾於8月13至19日到台南旅遊，返家後25日出現發燒、28日確診。立即針對其住家半徑50公尺畫定化學防治、加強孳生源清除工作，另也通知家戶要加強戶內外孳生源清除及化學噴藥。

市府衛生局、環保局、警察局與鄰里於29日動員進行孳清工作與家戶內化學性噴藥作業，防止病媒蚊孳生及疫情擴散。衛生局長劉宜亷今天也到現場督軍，指揮周邊家戶環境孳消及化學防治工作，並提醒里鄰長加強落實社區孳生源清除，也呼籲民眾共同注意登革熱的防治。

另外因為開學日在即，也已請鄰近學校加強環境整頓，並針對有國內外旅遊史師生應健康監測14天。衛生局也提醒附近學校應完成孳生源清除、環境整頓及清掃積水落葉。

衛生局提及，據衛生福利部疾病管制署傳染病通報資料統計，桃園截至28日止，本土登革熱確診3案，經疫調均有台南旅遊或居住史。為此也向民眾再度呼籲，如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫或至桃園市登革熱NS1抗原快速檢驗試劑合約院所篩檢。

衛生局強調，就醫時應主動告知旅遊史、職業史、接觸史及群聚史，自主通報登革熱症狀如後續確診也可領取通報獎金新台幣2000元，相關資訊可至桃園政府衛生局網站查詢。