歡慶「北海道えびそば一幻」進駐高雄承億酒店，開幕首3天祭出買1送1活動，優惠日限50組。(高雄承億酒店提供)

南台灣拉麵迷準備手刀衝，來自日本北海道人氣第一的鮮味拉麵，甜蝦湯頭流派始祖「北海道えびそば一幻」即將進駐高雄承億酒店B1，9月3日近午11點正式開幕。開幕首3天祭出買1送1活動，每日限量50組。這是「一幻拉麵」除北部二間店外首次南下展店，令不少粉絲相當期待。

「北海道えびそば一幻」（甜蝦湯頭拉麵一幻）在日本擁有超高人氣，曾獲日本人票選北海道最好吃拉麵店。有別於台灣市場熟知的豚骨、味增湯頭，「えびそば一幻」使用北海道札榥產地直送的甜蝦頭，經過慢火熬煮，製成濃郁的蝦膏湯頭，與一般的豚骨湯頭大不同。除了蝦膏湯頭外，拉麵裡還會加入提升口感的蝦味麵酥與蝦粉；蝦粉是將甜蝦頭放入調理機打成末狀後，再經過3次乾炒而成，加入麵中可增添拉麵的香氣；蝦味麵酥則是把蝦湯及蝦粉加入天婦羅麵衣中，再進行油炸製作。

本次「北海道えびそば一幻」南下高雄承億酒店B1美食基地，將以快閃店形式亮相，從9月到12月底，為南台灣饕客提供北海道人氣第一的鮮味拉麵。歡慶開幕，「北海道えびそば一幻」高雄店推出開幕首3日買1送1優惠，日限50組，贈送拉麵兌換券。對於北海道拉麵名店進駐高雄，網路也引起討論，不少網友驚呼：「終於在高雄也可以吃到了。」、「期待很久了。」而開幕祭出的買1送1好康預計將掀起一波排隊人潮。