日本經濟產業省周一（28日）公布面向電動汽車（EV）充電基礎設施建設的指導方針草案，內容提及力爭2030年在全國設置30萬個充電設備接口，較此前目標的15萬個充電接口翻了一番。此外，草案還提出修改目前主流的按充電時間收費的計價方式，在2025年度實現按所充電量來收費。

據日本《共同社》報導，經產省在相關企業和行業團體構成的討論會上出示相關草案。料在公開徵集意見後，將正式敲定方針。

報導指出，在普及電動車充電設備上領先的德國，其目標是力爭2030年以前設置100萬個，法國則是設置40萬個，日本為儘早實現與汽油車同等的便捷性，將上調目標。

電動車充電設備有「普通型充電器」和「快速型充電器」2種，日本政府力爭兩者結合進行推廣。日本計劃在住宅和住宿設施安裝「普通型充電器」，可用幾小時至半天左右為電動車充電。另外，在高速公路的停車區和道路休息站等處則推進安裝「快速型充電器」，在出遠門的休息時間快速為電動車補充電力。

日本國內目前已設置約3萬個充電設備。作為目標的30萬個充電接口中，普通型為27萬個，快速型為3萬個。

日本政府還將推進提高充電設備的輸出功率。目前設置的快速型充電器的平均輸出功率約為40千瓦，力爭上調至80千瓦，以縮短充電時間。對於高速公路等預計需求較大的場所，目標是達到90千瓦以上。