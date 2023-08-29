艾美特-KY上半年每股盈餘0.95元，其中，第2季獲利1.7億元，每股盈餘1.17元，單季毛利率攀高到23.71％，帶動營業利益回升到1.7億元。公司指出，主要反映產品價格調升以及產品組合改變，並進行部分生產調配，加上今年生產、運輸都恢復正常，本業表現回到過往水準；業外收益跟原本差異不大，除補貼收入，還有處分一些設備利益收入。

展望下半年，上下半年營收比重67：33，下半年是傳統淡季，公司經營階層觀察，加上不管是東南亞、東北亞或歐美，客戶都還有清庫存動作，外銷難以樂觀；艾美特深耕大陸30年，大陸人口紅利雖然消失，但有錢人還是很多，品牌也是優勢，大陸市場銷售相對較佳。

另外，東南亞也是公司近年來外銷發展的地區，過去作銷售高階商品及部件產品，整合產品後會有些低階產品進入東南亞擴展，並跟東南亞客戶談許多合作方案。不過，生產基地還是不會去中國化，因為東南亞還是以小家電為主，整體供應鏈拉太長，並不利於製造成本。

艾美特深圳、九江三座廠房閒置部分招租，估計今年每股貢獻約0.35元，明年每股貢獻0.8元。