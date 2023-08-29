Gogoro周二宣布又一嶄新店型「Gogoro城市概念店」，首間「Gogoro城市概念店」座落於新竹竹東，並於本周六(9月2日)正式開幕，領先業界實踐全球在地化策略，將永續思維與創新設計融入地方風情，以在地、創新、永續三大元素結合在概念店當中，後續城市概念店也將在不同縣市登場。

Gogoro提到，新竹是玻璃重鎮，出口量一度達到8成，而新竹也是去年領牌數六都之外第三名，去年前三名為台北、桃園、台中。Gogoro致敬新竹近百年玻璃工藝底蘊與傳統客家文化，歷時半年打磨出獨一無二的透明系玻璃門市。

Gogoro今年3月中開出逾100家免預約隨到隨修、油電兼修的社區店，社區店已涵蓋全台17個縣市，年底將達成展店150家。Gogoro今年底前總店數預估將超過300家以上。

Gogoro與無印良品(MUJI)合作聯名車問世一個月以來，銷量超過3000台，即每日賣出百台之成績，尤其棕色銷量最佳，總體8月銷量月增5成，8月單月銷量目標創下單月新高；而今年第四季也將推出新機種，可望持續推動銷量，看好下半年成績。至於後續是否持續與無印良品合作？Gogoro台灣總經理姜家煒表示，會持續找相同理念夥伴合作，下半年也還有一重磅廠商跨界合作，持續催動銷售動能。

Gogoro台灣總經理姜家煒也進一步說明，台灣市場市占持續走穩，面對油車雙雄價格戰，以及景氣不振下，品牌廠就是將通路、服務做好，而Gogoro庫存維持得宜，在與無印聯名下，看好這一兩個月銷量回升，下半年更有新跨界合作、新機種，持續帶動掛牌數。海外布局方面，印度、菲律賓持續進行中，後續商機也不容小覷。