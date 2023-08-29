日本歌姬夏川里美今年迎接出道25週年，近期在日本展開紀念巡演，因為疫情影響而超過4年沒來台的她，當然也要把視為第二故鄉的台灣列入其中一站，將於明年2月3日來台開唱，要向台灣歌迷拜個早年，也是她第10度登寶島舉辦個人演唱會，每次來到台，夏川都一再被寶島人民的熱情給深深感動，在台灣就像在沖繩一樣，處處有著家鄉的溫暖與熟悉。

講到夏川里美就讓人聯想到她家喻戶曉的代表作〈淚光閃閃〉，這首歌的原唱其實不是她，作詞的森山良子和作曲的BEGIN都曾經演唱過，但都沒有太吸引到矚目，但在經過夏川的空靈美聲詮釋後，迅速走紅，傳唱海內外大街小巷，在華語圈甚至有國台語兩個版本的翻唱作品。最近以日本為據點展開以音樂活動援助祖國的烏克蘭歌姬娜塔莎（Nataliya Gudziy），先前也曾用烏克蘭傳統樂器班多拉琴伴奏演唱，讓這首歌曲在地緣政治的因素中，再次引發矚目。

為了明年的演唱會，夏川卯足全力在準備，背後的協助團隊也如火如荼的策劃各項演唱會事宜，她的演唱會舞台雖不能稱之華麗，但內容絕對是令歌迷大飽耳福，就算歲月在容顏增添了幾許痕跡，她動人真摯的歌喉卻從未改變，經得起時光洪流的沖刷與考驗；對於久違的台北演出超級期待，夏川里美透過主辦單位喊話，希望大家都能來共同慶祝出道25週年，因為台灣對她的音樂生涯來說是相當重要的一部分。

活動將於2024年2月3日在台北國際會議中心（TICC）舉行，門票預計在9月1日中午開始於年代售票正式啟售，喜歡夏川天籟美聲的歌迷，不要錯過同時享受美聲並且體驗沖繩文化的好機會，更多演唱會相關詳情可洽主辦單位萬世國際。