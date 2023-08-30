史密斯在28日播出的訪問中表示：「我認為，人類發明的每種科技都有變成工具和武器的潛力。」

「我們必須確保AI仍由人類控制。不管是政府、軍隊或任何形式的組織想用AI進行自動化，比方說重要基礎設施，我們都必須確保有人員在管控，讓我們能夠減速或關掉。」

在生成式AI聊天機器人ChatGPT因為能夠做出跟人類一樣的回覆而掀起熱潮後，全球科技業領袖紛紛示警AI的風險。生成式AI是一種能產生文字、影像、程式碼等內容的AI科技。

推出ChatGPT的OpenAI公司執行長阿特曼（Sam Altman）5月連同谷歌（Google）AI團隊DeepMind和微軟的主管警告，AI帶來的人類滅亡風險不亞於核戰，有必要降低這類風險。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果（Apple）共同創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）跟幾名科技業領袖也敦促，AI實驗室應停止訓練優於OpenAI最新大型語言模型GPT-4的系統。他們也呼籲暫停發展這類先進科技6個月。

史密斯上週末在新德里（New Delhi）20國集團工商峰會（Business 20 summit）場邊告訴CNBC主持人宋馬丁（Martin Soong），他們提倡的不只是要企業做對的事，還要有新的法律規範來確保能夠踩煞車。

史密斯說：「我們在其他地方都看到這類必要性。我的意思是，想像一下電路的斷路器，還有你送小孩上校車時，知道有緊急煞車系統。我們以前幫其他科技做過這種事，現在我們也得幫AI做。」

與此同時，AI爆炸式成長也讓勞工擔心工作會被AI取代。

高盛集團（Goldman Sachs）3月一份報告寫道，生成式AI可能衝擊全球多達3億個工作，且受到影響的職業當中，約25%至50%的工作量可被AI取代。報告並提到，需要體力活的工作可能比較不會被影響。

史密斯則指出，AI是一種補充勞動力而非取代工作的工具，「這種工具可以幫助人們更聰明、迅速思考，大家可能犯的最大錯誤，就是以為這種工具將使人們能夠停止思考」。

史密斯舉自家服務Copilot為例，它能把Word文件變成PowerPoint投影片，但這「不代表你做簡報前不應該先讀過你的投影片，事實上，你應該加以理解和編輯過，讓它們變得完美」。