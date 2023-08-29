販賣笑氣遭買家持開山刀抵頸搶劫，兩方人馬皆遭送辦。

31歲周姓男子販賣笑氣圖利，本月26日前往新北市汐止區吉林街巷內交易，遭3名買家持開山刀抵頸，強盜6支笑氣鋼瓶及周男身上財物，周男向汐止警分局報案，警方循線逮捕3名搶匪，以強盜罪嫌送辦，賣家周男也以違反毒性及關注化學物質管理法函送主管機關裁處。

警方調查，周男26日下午與賣家約定交易時間地點後載送6支笑氣鋼瓶前往，到場即遭3名歹徒持刀抵住頸部，強搶笑氣鋼瓶、2萬元現金及金戒指，得手後分別駕駛銀色自小客車及藍色租賃小客車往台北市方向逃逸。

警方循線追查，當晚即在中和區建八路某汽車旅館，查獲犯嫌25歲鄭男，並當場查扣笑氣鋼瓶6支、贓款6030元、刀械等證物；凌晨1時許，警方在新莊區新樹路再逮21歲林男，起獲開山刀2把，隨後再前往22歲邱男住處將其逮捕。

3嫌坦承設局黑吃黑，欲將搶來的笑氣轉賣。偵訊後依強盜罪嫌移送士林地檢偵辦，士林地院已裁定3人收押禁見。另賣家周男違反毒性及關注化學物質管理法，警方將函送新北市環保局裁處。

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