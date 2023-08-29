新北市議會臨時會今審議2022年總決算報告，新北市議會民進黨團繼23日提案要求新北市長侯友宜出席決算報告，民進黨市議員陳乃瑜今再度邀請侯友宜到議會報告，以對市民負責，藍營反對認為綠營把決算變成政治問題，雙方爭論不休，議長蔣根煌決定休息5分鐘進行黨團協商，最後仍未達成共識。

民進黨市議員顏蔚慈說，新北市做為人口最多直轄市，年度預算龐大，希望市長率隊報告，年度市政整體績效是否有確實落實，台中、高雄市長都有出席議會報告決算，如市長無法帶頭，如何確認明年預算的編列執行，市長如出席也能象徵其負責任態度與對市民交代。

議事組表示，依地方制度法第49條規定，直轄市議會、縣（市）議會、鄉（鎮、市）民代表會大會開會時，對特定事項有明瞭必要者，「得」邀請前條第一項各該首長或單位主管列席說明。

顏蔚慈表示，審計報告也提出對市府的檢討建議，加上有相關法規可循，覆議陳乃瑜的提議。

民進黨市議員黃淑君認為，針對去年度決算部分，有很多不妥地方，如市長、秘書長請公假請假紀錄、參訪行程等，局處首長無法說明部分，都需市長至議會來面對民意。

副市長陳純敬回覆，以市府立場來看，尊重議會結論，但「得」邀請也可能是「得不」；遭黃淑君嗆回，「得跟得不是兩件事」，副市長不需要解釋相關法令規定，除非市長拒絕，否則議會可以依法要求。

無黨籍市議員蘇泓欽認為，民進黨提出要求市長做專案報告已有3到4次，接下來不到一個月議會將開定期會，建議比照上次定期會，把總質詢移到最前面讓大家好好問市長問個夠。

國民黨市議員林國春則說，他在議會議會17年來，從無縣長或市長出席決算報告，認為決算問題變成政治問題，並酸副總統賴清德擔任台南市長期間，200多天不進議會，現在民進黨一天到晚叫侯友宜到議會報告，是否是政治議題？稱中央給新北的統籌款如到位，請侯友宜天天來報告都可以。

民進黨市議員張維倩認為，今年或許太趕，建議市長明年開始出席決算報告。

國民黨團書記長廖先翔認為，市長明年是否出席決算報告需議會共識，今66席議員並未全部到場，建議全體議員都知悉後再決議。

民進黨團總召鄭宇恩說，黨團擔心市長會臨時請假不出席議會，所以不管是臨時會或定期會，都希望明年度開始決算，市長至少出席一天聽取審計處報告及接受議員監督。

對於侯友宜有77天特休假，鄭宇恩質疑，如侯友宜在下月召開定期會前就請假，符合公務員相關規定嗎？新北市人事處長林正壹表示， 依規定市長定期會前請假，沒有不可以，縣市首長帶職參選不是一次，市長何時請假、請多久他無法幫忙回答，但強調市長是非常守規矩的首長，一切都依規定辦理。