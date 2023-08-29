桃園市近年來重大建設多，吸引不少民眾遷入，而八德區因正在建置綠線捷運，前景看好，更是人口移入的熱區，為紓解八德區龐大的車流，市府規畫於和強路建置八德轉運站。交通局表示，目前預計9月底竣工，盼能在11月正式啟用。

八德轉運站新建計畫原以2022年底啟用為目標，但礙於找不到公有地建置，計畫因此卡關，後改採承租私有地建置，但每年租金高達幾百萬元，遭議會強力否決，回頭再次調查大湳交流道附近的公有地出售意願仍無果，最終以每年292萬5千元承租位於和強路、和平路口的私有地，該地僅離大湳交流道400公尺，簽約期長達20年。

市府斥資7700萬元新建八德轉運站，建物規畫為2層樓的建物，採用臨時轉運站的方式興建，以貨櫃與鋼構為主要建材，多數可回收再利用，達到資源永續，外觀設計為貨櫃屋造型。工程於去年8月中旬動工，最初預計今年4月完工，完工日卻頻頻延後，一路延至9月。

交通局坦言，因建造變更程序及配合轉運站用地周邊灌溉溝渠工程施作，考量必要程序及工程時程需求，因此完工日調整至9月，加上這個月前陣子大雨不斷，雨勢過大使得施工困難，雖然施工廠商目前尚未申請工程展延，不過預計要到9月底才能竣工，希望能在11月正式啟用。

交通局表示，目前由統聯客運負責的市區客運路線713、715、716及720已確定進駐，其餘國道客運路線，近期會與各客運業者商談進駐的月台費、路線、班次等事宜，待盤點完畢、確認後再向民眾統一公布。